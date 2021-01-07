Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Önemli olan konsantrasyon!

Önemli olan konsantrasyon!

Ankaragücü’nün hocası Dalcı, yenilgisini yorumladı: “Katı savunma yapan, sert bir takıma karşı oynadık. Konsantrasyonu bozulan kaybedecekti”

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Önemli olan konsantrasyon!
SÜPER Lig'de sezonun ilk yarının sonu yaklaşırken çıkış yakalayan MKE Ankaragücü önemli bir maçı kaybetti. 15 puanda kalıp düşme potasından kurtulma fırsatını tepen başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Dalcı iyi bir mücadele verdiklerini Gaziantep FK karşısında puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi:

ARTIK GÜNDEM BAŞAKŞEHİR
"İki takım için dengeli bir maçtı. İki takımın stratejisi birbirine uygun gibiydi. Özellikle top rakipteyken beşli defansa dönen, katı bir savunma yapan sert bir takıma karşı oynadık. Bu gibi takımları açmak zor oluyor. Konsantrasyonu bozulan kaybedecekti. Artık pazar günü Başakşehir ile oynayacağımız maçı düşünüyoruz."
ARKADAŞINA GÖNDER
Önemli olan konsantrasyon!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA