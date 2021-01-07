Önemli olan konsantrasyon!

SÜPER Lig'de sezonun ilk yarının sonu yaklaşırken çıkış yakalayan MKE Ankaragücü önemli bir maçı kaybetti. 15 puanda kalıp düşme potasından kurtulma fırsatını tepen başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Dalcı iyi bir mücadele verdiklerinikarşısında puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi:"İki takım için dengeli bir maçtı. İki takımın stratejisi birbirine uygun gibiydi. Özellikle top rakipteyken beşli defansa dönen, katı bir savunma yapan sert bir takıma karşı oynadık. Bu gibi takımları açmak zor oluyor. Konsantrasyonu bozulan kaybedecekti. Artık pazar günü Başakşehir ile oynayacağımız maçı düşünüyoruz."