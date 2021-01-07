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’da genç polis adayları çok şanslı

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Pursaklar’da genç polis adayları çok şanslı
POLIS adayları, POMEM sınavlarına Pursaklar Belediyesinin açtığı ücretsiz özel yetenek kurslarında hazırlanıyor. Pursaklar Belediyesi, sınavların gerçekleştirildiği parkurların birebir aynısını Pursaklar Belediye Spor Kulübü Kapalı Spor Salonu'nda oluşturdu. Öğrenciler sınavlarda karşılaşacakları parkurların benzeri olan bu özel hazırlanmış parkurlarda sınava hazırlanmaya başladı. Kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından tempolu koşu, açma-germe hareketleri, şınav ve mekik egzersizleri Pursaklar Belediye Spor Kulübü Pursaklar Kapalı Spor salonunda gerçekleştiriliyor. Polis adayları sınavlara girdikleri parkuru tanıdıkları için de Türk Polis Teşkilatına katılma yönünde büyük bir avantaja sahip oluyor.
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Pursaklar’da genç polis adayları çok şanslı
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