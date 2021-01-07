Tarım işçisi ailelerin çocuklarına sabun dağıtıldı

KENDI imkânlarıyla bitkisel sabun üreten ve il il dolaşan bir grup üniversite öğrencisi, Ankara'da mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına içinde oyuncak da bulunan sabun kutuları hediye etti. İstanbul'daki üniversitelerde öğrenim gören bir grup öğrenci, "duru", "temiz" ve "saf" kelimelerinin kısaltmasından oluşan "DUTESA Platformu"nu kısa süre önce kurdu. Kendi imkanlarıyla bitkisel sabun üreten öğrenciler, çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için kentleri dolaşarak, gönüllü faaliyet yürüttü. Bu kapsamda Ankara'ya gelen platform üyeleri, Keçiören'de mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırları ziyaret ederek, çocuklara içinde oyuncak da bulunan sabun kutuları armağan etti.