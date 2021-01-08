KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, denetim komisyonu üyelerinin seçildiği 2021'in ilk meclis oturumunda Keçiören'i geliştirmek ve güzelleştirmek için yeni hizmetlerle sahada olacaklarını belirtti. Altınok, "Vatandaşımız bizleri şehrimize hizmet etmemiz için seçti. Keçiören'e katkı sağlayacak güzel projelere açığız. Meclisimizde parmak hesabı olmayacak. Eksiğimiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz. Birbirimize tahammülümüz olacak. Kırmadan, dökmeden, yıkmadan her türlü eleştiriye açığız. Kişileri değil, şehrimizi zenginleştireceğiz. 2021 Keçiören için hizmet yılı olacak" dedi. Altınok, Keçiören için 2021'in yeni proje ve hizmet yılı olarak anılacağını kaydetti.