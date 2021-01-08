Ankaraspor son anda yıkıldı!

BAŞKENT Ankara'nın temsilcilerinden Ankaraspor dün düşme hattına yakın rakiplerinden Adanaspor ile oynadığı maçta umduğunu bulamadı: 0-2.
Ertelenen 12. hafta maçında Ankaraspor ile
Adanaspor karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda
oynanan mücadelede gülen konuk oldu. Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Hakan Çinemre ve 90+3'te Ognjen Ozegovic kaydetti.
Ev sahibi Ankaraspor'da 21. dakikada ilk
sarı kartını gören M'Billa Etame 50. dakikada ikinci
kez sarı kart görünce oyun dışı kaldı. Bu sonuçla
puanını 18'e çıkaran Adanaspor, ligde 13. sıraya
yükselerek konumunu sağlamlaştrdı. Ankaraspor ise 9 puanda kalarak 17. sıradaki yerini değiştiremedi.