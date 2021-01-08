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son anda yıkıldı!

. Lig’deki başkent ekibi, düşme hattından çıkmak için büyük önem taşıyan maçta ’a maçın son dakikalarında yediği gollerle boyun eğdi

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Ankaraspor son anda yıkıldı!
BAŞKENT Ankara'nın temsilcilerinden Ankaraspor dün düşme hattına yakın rakiplerinden Adanaspor ile oynadığı maçta umduğunu bulamadı: 0-2. Ertelenen 12. hafta maçında Ankaraspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelede gülen konuk oldu. Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Hakan Çinemre ve 90+3'te Ognjen Ozegovic kaydetti. Ev sahibi Ankaraspor'da 21. dakikada ilk sarı kartını gören M'Billa Etame 50. dakikada ikinci kez sarı kart görünce oyun dışı kaldı. Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Adanaspor, ligde 13. sıraya yükselerek konumunu sağlamlaştrdı. Ankaraspor ise 9 puanda kalarak 17. sıradaki yerini değiştiremedi.
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Ankaraspor son anda yıkıldı!
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