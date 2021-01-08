Milli judocular Katar’a gitti

ULUSLARARASI Judo Federasyonu'nun (IJF) 2021 yılındaki ilk judo buluşması, Katar'ın başkenti Doha'da 11-13 Ocak tarihlerinde yapılacak masterler organizasyonu olacak. Türkiye'nin 2 kadın ve 5 erkek judocu ile temsil edileceği müsabakalara katılacak milli takım bugün İstanbul'dan hava yoluyla Doha'ya hareket etti. TÜRKIYE Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yeni yılın ilk judo buluşması öncesi olimpik kadın ve erkek judokaların hazırlık çalışmalarını Antalya ve Edirne'de sıkı antrenmanlarla tamamladıklarını ifade ederek,dedi. KOVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran Doha'daki turnuvada ay-yıldızlı judogileri giyecek milli judocular ve müsabaka tarihleri şöyle: 11 Ocak Pazartesi Kadınlar 48 kg: Gül Kader Şentürk Erkekler: 60 kg: Mihraç Akkuş 12 Ocak Salı: Erkekler: 73 kg: Bilal Çiloğlu 81 kg: Vedat Albayrak 13 Ocak Çarşamba Kadınlar: +78 kg: Kayra Sayit Erkekler: 90 kg: Mihael Zgank, 100 kg: Mert Şişmanlar