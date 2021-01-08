Oran satranca doyacak

TÜRK sporu ve Türk satrancına büyük katkılar sunacak olan Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) merkez binası faaliyete geçmek için gün sayıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yapımında son aşamaya gelinen merkez binası, geçici kabulü 5 Ocak 2021 tarihinde yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Satranç Merkezi binasında incelemelerde bulundu. Uzun yıllardır Satranç Merkezimizi faaliyete geçirmek için büyük çaba harcadıklarını belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Yıllardır başta hukuki ve mali sorunlar nedeniyle yapımına başlanamayan inşaatı tamamlayıp, camiamızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
BAKANIMIZIN KATKISI BÜYÜK
Bakan Kasapoğlu'nun yeni bina için önemli bir destek verdiğini söyleyen Tulay, "Satranç Merkezi binamızın bu günlere gelmesinde bizlere maddi ve manevi büyük destekler veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimizi borç biliriz"
ifadelerini kullandı.