Oran satranca doyacak

TÜRK sporu ve Türk satrancına büyük katkılar sunacak olan Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) merkez binası faaliyete geçmek için gün sayıyor.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Satranç Merkezi binasında incelemelerde bulundu. Uzun yıllardır Satranç Merkezimizi faaliyete geçirmek için büyük çaba harcadıklarını belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Yıllardır başta hukuki ve mali sorunlar nedeniyle yapımına başlanamayan inşaatı tamamlayıp, camiamızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.Bakan Kasapoğlu'nun yeni bina için önemli bir destek verdiğini söyleyen Tulay,ifadelerini kullandı.