Sokak hayvanlarına yeni kulübe yapılıyor

REHABILITASYON ve tedavi merkezinde, yıl boyu, sokak hayvanlarının bakım, tedavi, kısırlaştırma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Elmadağ Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde, Sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında mücadelesine destek olmak amacıyla, ormanlık alan içerisindeki farklı noktalara belediye çalışanları tarafından, köpek kulübeleri yapılarak, kulübelerin bulunduğu alanın etrafına da fidan dikimi gerçekleştirildi.Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: "Can dostlarımız olan sokak hayvanlarının hayatını olumsuz etkileyen hava koşullarında, yoğunlukta olduğu alanlardan beslenme ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kulübelerin yapımına başladık. "dedi. Başkan Aşkın: "Sokak hayvanları Elmadağ'ın sert kışına karşı burada hem beslenebilecekler hem de burada yaşayabilecekler. Biz kış boyunca en güzel şekilde hayatlarını sürdürmeleri için onları misafir edeceğiz, beslenmelerini ve tedavilerini gerçekleştireceğiz. İnşallah kısa zamanda yeni yaşam alanlarıyla mutlu olacaklar. Onların canları bize emanet" dedi.