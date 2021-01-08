Sukesen’e Bakan desteği

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile makamında bir araya gelerek, Sukesen Deresi'nin ıslahı ve göl çevresine yapılacak ağaçlandırma çalışması hakkında görüşen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mogan Göl'ü çevresinin daha yeşil, doğa ile iç içe güzel bir görünüme kavuşması için yapılacak çalışmaların detaylarını paylaştı. Diğer projeler hakkında da Bakan Pakdemirli'nin görüşlerini alan Başkan Ramazan Şimşek "Projelerimize ve yapılacak yatırımlara verdiği değer ve misafirperverliğinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Sukesen Deremizin Gölbaşımızın güzelliğine güzellik katacak şekilde bir hal alması ve diğer projelerimiz hakkında bakanımızın görüşlerini aldık. Deresinin ıslahı 2021 ek yatırım programına Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile alındı. Proje kapsamında; göl civarında 200 dönümlük bir alanın ağaçlandırılması da yapılacak. Böylece göl civarı yeşil ve mavinin tonları ile Ankaralı vatandaşlarımızı kucaklayacak. Derelerin ıslahıyla birlikte Mogan ve Eymir göllerimiz daha da temiz olacak" diye konuştu. Derenin ıslahını takiben Gölbaşı Belediyesi olarak yapılacak olan diğer çalışmaları da aktaran Başkan Ramazan Şimşek "Çevre düzenlemesi sonrası spor ve dinlenme alanları da Belediyemiz tarafından yapılarak hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Bu sayede Gölbaşılı kardeşlerimize yeni sosyal alanlar kazandırmış olacağız" dedi.