112 Acil ekipleri durmadan çalışıyor

ZORLU mesailerini özveriyle sürdüren 112 Acil Sağlık ekipleri, her çağrının ardından hızla ulaştıkları Kovid-19 vakalarına ve diğer acil hastalara ilk müdahaleyi yapıyor. Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günden beri durmadan çalışan ekipler, halk sağlığını korumak amacıyla 7 gün 24 saat çaba harcıyor.Bulaşma riskini en aza indirmek için çağrılara tulum, maske, gözlük, siperlik gibi koruyucu ekipmanlarla giden ekiplerin Kovid-19 ile mücadelesi fotoğraflandı. Hüseyingazi Mahallesi'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli acil tıp teknisyeni Ayşe Önlüel, Kovid-19 sürecinin hem kendileri hem de aileleri için zor geçtiğini söyledi. Önlüel, salgının ardından sosyal hayatlarının sonlandığını belirterek, "Akrabalarımız ve yakın çevremizle iletişimimiz bitti. Benim eşim de sağlık sektöründe, ikimiz de sağlıkçı olduğumuzdan insanlar bizden çekiniyor. O yüzden ister istemez bir mesafe oldu aramızda" dedi.

TEDİRGİNLİK YAŞIYORUM

Acil tıp teknisyeni Gülsüm Taşçı, "Çocuklarıma, kronik rahatsızlığı olan anneme hastalığı bulaştırmanın tedirginliğiyle çalıştım. Şu an hala aynı tedirginlikleri yaşıyorum ama alıştım galiba" şeklinde konuştu. Paramedik Elif Öçal, eşinin de sağlık çalışanı olduğunu, bu yüzden Kovid-19 sürecinin kendileri için daha zorlu geçtiğini dile getirerek, şunları anlattı: "Çocukların bakımı, onlara dokunamıyor olmak bizi bayağı zorladı. Annem ve babam çocuklarımıza bakıyor. Onların da kronik rahatsızlıklarının olması ve bulaş riski bizi oldukça tedirgin etti. Zaman zaman dönüşümlü baktık ama izin alamadığımızdan bazen çocukların evde tek kalmak zorunda oldukları dönemler geçirdik. Maalesef korktuğumuz şey başımıza da geldi ve annem, babam Kovid-19'a yakalandılar. Hiç kolay bir süreç olmadı, oldukça ağır atlattılar."