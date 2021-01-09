Altındağspor kadrosunu güçlendiriyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Altındağspor, yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Play-off hedefi olan başkent ekibi 10 numara mevkiinde oynayan'ü Şanlıurfaspor'dan kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade eden Altındağspor Kulüp Başkanı Hakan Karakaya, hedefleri için kadroyu takviye yapmaya devam edeceklerini söyledi. Hakan Karakaya,diye konuştu.