Altındağspor kadrosunu güçlendiriyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Altındağspor, yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Play-off hedefi olan başkent ekibi 10 numara mevkiinde oynayan Erkut Şentürk
'ü Şanlıurfaspor'dan kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade eden Altındağspor Kulüp Başkanı Hakan Karakaya, hedefleri için kadroyu takviye yapmaya devam edeceklerini söyledi. Hakan Karakaya, "Bu sezon iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz kesinlikle play off ve bu doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Teknik heyetimizle birlikte karar alarak kadromuzu güçlendiriyoruz"
diye konuştu.