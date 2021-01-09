Gençler’den istanbul çıkarması

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yaptı.

SONER: İSTANBUL'A MORALLİ GİDİYORUZ

Galatasaray maçıyla ilgili konuşan başkent ekibinin orta saha oyuncusu Soner Dikmen, ligde iyi gidişlerinin sürdüğünü belirterek, "Rize deplasmanından beraberlikle döndük. Hatayaspor maçından da üç puan çıkardık. Şimdi Galatasaray maçına daha moralli gideceğiz. İster istemez kazandıkça özgüven artıyor, daha coşkulu oynuyoruz. İnşallah bu çıkışı daha ileriye taşıyacağız. Aslında şu an istenen yerde değiliz ama son haftalarda aldığımız puanlarla güzel bir çıkış yakaladık. Bu 4 maçlık sürede de takımımızı istenen seviyeye çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

JOHANSSON: GÜVEN SORUNUMUZ YOK

Sakatlık ve test sonucu nedeniyle takımdan bir süre uzak kalan tecrübeli stoper Mattias Johansson ise Galatasaray maçına güvenle gittiklerini söyleyerek şunları belirtti: "Sakatlığım ve Covid-19 testimin pozitif çıkmasından dolayı takımdan bir süre uzak kaldım. Takım iyi bir performans gösteriyor, Hatayspor karşısında da iyi bir performans ortaya koyduk. Aldığımız üç puandan dolayı son derece mutluyum. Galatasaray deplasmanı Türkiye'deki en zor deplasmanlardan biri. Son zamanlarda iyi bir performans koyduğumuzdan dolayı, Galatasaray deplasmanına da güvenle gidiyoruz."