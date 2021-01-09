Kovid-19’u yenen muhabir tedavi sürecini anlattı

ANADOLU Ajansı (AA) foto muhabiri Raşit Aydoğan, 17 gününü yoğun bakımda geçirdiği 26 günlük Kovid-19 tedavisindeki zorlu süreci, hastane odasında cep telefonuyla çektiği fotoğraflarla gözler önüne serdi. Aydoğan, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından yaşadıklarını ve cep telefonuyla fotoğrafladığı hastanedeki zorlu tedavi sürecini anlattı. Aydoğan, kasım sonunda görev yaptığı Mecliste halsizlik yaşamasının ardından tedbir amacıyla yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

REFLEKSLE TEDAVİ SÜRECİMİ FOTOĞRAFLADIM

Kovid-19 nedeniyle hastane yattığı günlerde bile aklında hep mesleğinin olduğunu belirten Aydoğan, şunları kaydetti: "Bir yandan hastalıkla mücadele ediyorsunuz ancak akılda gazetecilik olunca, tarihe not düşme konusunda içinizdeki karşı konulmaz sese çaresiz teslim oluyorsunuz. Mesleğimin verdiği refleksle yanımdaki cep telefonumla tedavi sürecim boyunca çeşitli anları fotoğraflamaya başladım. Hastalığın verdiği tahribatı, fotoğraflayarak insanlara göstermek istedim. Taburcu olana kadar gücüm oldukça fotoğraf çektim."