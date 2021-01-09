Maske atölyesinde yangın çıktı

Yahşihan ilçesinde, cerrahi maske üretimi yapılan atölyede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, önceki gün Hacıbey mahallesindeki cerrahi maske üretimi yapılan atölyede çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, atölyeyi saran alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.