Pursaklar bizim evimiz evimizi temiz tutmalıyız

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz bir Pursaklar için yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından, sabahın ilk ışıkları ile birlikte tüm mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. İlçe genelinde bulunan mahallelerin tamamına bir program dahilinde hizmet götüren belediye, pırıl pırıl cadde ve sokaklar için gece gündüz vardiyaları ile çalışıyor.