Seyir halindeki 2 araç yandı

seyir halindeki otomobil ve hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlhan Baykal'ın idaresindeki otomobilin, Menderes Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bahşılı ilçesinde ise Coşkun Ülker'in kullandığı hafif ticari aracın, Kızılırmak Köprüsü üzerinde seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı. İfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.