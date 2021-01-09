“TTF’den açıklama bekliyoruz”

TFF 1. Lig'de mücadele eden başkent temsilcisi Ankaraspor önceki gün oynadığı ve 2-0 kaybettiği Adanaspor maçıyla ilgili önemli iddiada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "12. hafta erteleme maçı olan Adanaspor müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün öce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır" denildi.

ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI GELİR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından e-posta yoluyla yapılan bildirimde söz konusu oyuncunun Covid- 19 testinin pozitif olması sebebiyle akreditasyon işleminin iptal edildiği belirtilen Ankara ekibinin açıklamasında, "İnsan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu, konunun takipçisi olacağımızı ve tüm spor kamuoyunun aydınlatılması için girişimlerde bulunacağımızı saygıyla duyurur, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgililerden açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

ADANASPOR İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Adanaspor Kulübü, Ankaraspor'un iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşu tarafından yapılan işlemler ve neticeleri, resmi bilgi sisteminde yer almaktadır. Bu çerçevede oyuncularımızın uygunluğu muteber, kayıtlar ise sabittir. Kulübümüz, anılan müsabakada uygun olmayan oyuncu oynatmamıştır" ifadeleri kullanıldı.