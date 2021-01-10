Güzelyurt köyünde mutlu bir gün

Belediye Başkanı Turgut Altınok, Güzelyurt köyüne yapılan su deposu, asfalt yol, ve tandır damı açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Altınok, belediye olarak köylülere verdikleri destekleri dile getirerek, "Köyü öldürdüğümüz zaman şehirde bir şey kalmaz. Şehri taşıyan, doyuran köylümüz. Dolayısıyla köylerimizin potansiyelini değerlendirmek lazım. Köyde huzur var köyde stressiz yaşam var" ifadelerini kullandı. Yolda köylülerle sohbet eden Altınok, köy konağında vatandaşlarla birlikte yemek yedi.