Kırıkkale’de tersıne göç

Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi ile vatandaşların yaşam standartlarının üst düzeyde tutulması hedefleniyor. Bu kapsamda merkez ilçeye bağlı Yukarımahmutlar ve Ulaş köylerinde de etkinlik düzenlendi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Milletvekili Ramazan Can burada köylülerle birlikte boya yapıp kilit parke döşedi. Ardından temsili olarak fidan dikimi gerçekleştirildi. Köylülerle bir araya gelen Vali Sezer, çocuklara oyuncak hediye etti. Vatandaşların problemlerinin giderilmesi için de kurumlara talimat verdi.

SIRADA 185 KÖY VAR

Proje kapsamında köydeki evlerin tamamı yöresel mimariye uygun olarak boyanırken yollar da kilit parke ile döşeniyor. Metruk binalar tamamen yıkılıyor. Köyün güvenliğini sağlamak için de giriş ve çıkışlara kamera sistemleri takılıyor. Köy meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynerleri konuluyor. Kullanılmayan kamu binaları da restore edilerek, kütüphane ve taziye evleri gibi ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor. Kış mevsimi nedeniyle proje, bahar ayında kaldığı yerden devam edecek. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da, 185 köyün en kısa zamanda projesi kapsamında bütün altyapı ve üstyapı ile alakalı hususları gerçekleştireceklerini söyledi. Etkinlikte konuşan Vali Yunus Sezer, "Bu proje sıcak bir proje. Herkesin bir şekilde işin bir yerinden tuttuğu el birliğiyle iş birliğiyle yaptığımız bir proje. İki aylık kısa sürede 10 tane köyümüzün neredeyse tamamladık" dedi.



Vali Yunus Sezer: Birlikte hareket bize güç veriyor



VALI Sezer, "Yaklaşık 50 bin metrekare kilit parke ürettik ve bunların birçoğunu da köylerimizin hizmetine sunduk. Kilit parke tesisimiz ve yol yapmak için kurduğumuz bir tesisimiz var. Bu tesisin faydalarını görme imkanımız oldu. Ben milletvekilimize teşekkür ediyorum. Dünya Covid sürecinden geçiyor. İlimiz de Covid sürecinden geçiyor. Ekonomik olarak gerçekten kıt kaynaklarla hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu gayret içerisinde bize güç veren şey birlikte hareket etmektir. Hem köylülerimizle, hem milletvekillerimizle, hem il genel meclis başkanı ve üyelerimizle, hem de kurum müdürlerimizle hep beraber aynı amaç ve aynı idealler için uğraşıyoruz. Köyler bizim gönül bağımızın olduğu yerler. Sadece insana vefa duyulmaz, toprağa da vefa duyulur. Yeniden köylere bir dönüş var. İnsanlar köylerine gelmek, köylerimizde bulunan vatandaşlarımız da daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar" diye konuştu.