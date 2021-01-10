Korona ölümlerine özel defin işlemi

dezenfekte edilen Kovid-19 gasilhanelerinde, eldiven, tıbbi maske ve tulum kullanılarak erkek ve kadın gassallar tarafından su dökülerek yıkanan cenazeler, kefenlendikten sonra tabut ya da ceset torbasına konuluyor ve cenaze arabasıyla defin alanına götürülüyor.Birçok ailenin ya karantinada olduğu ya hastanede yattığı ya da bulaşma riski sebebiyle yaklaşamadığı için koronavirüsten hayatını kaybeden yakınlarının cenaze namazları, çoğunlukla mezarlık personeli tarafından kılınıyor Cenaze yakınlarının sosyal mesafe kuralı içerisinde izleyebildiği, mezarlık personelinin tabuta ve ceset torbasına dokunmadan ip yardımıyla yaptığı defin işleminde hüzünlü anlar yaşanıyor. Personelin gerçekleştirdiği defin sonrasında talepte bulunan cenazenin yakınları, maskeli ve eldiven takarak mezarın üstüne son toprağı atarak sevdiklerine veda ediyor. Korona nedeniyle endişelenen personele psikolojik destek verildi.