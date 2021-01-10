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Medyuma hayvan besleme yasağı

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Medyuma hayvan besleme yasağı
ANKARA'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin evine düzenlenen 3'üncü baskında kötü şartlarda beslediği 8 kedi ve 1 köpeğe el konuldu. Daha önce de iki kez uygunsuz koşullarda hayvan beslediği belirlenen Sadiye Servet G., hayvan beslemekten men edildi. Öte yandan belediye barınağına götürülen hayvanların ilk veteriner muayenesi raporu da ortaya çıktı. Raporda köpeğin bir gözünün tamamen diğer gözünün de yüzde 30 oranında gördüğü belirtildi. Hayvanların sağlıksız olduğu belirtilerek, "Kedilerin kan değerlerine bakılarak enfeksiyon durumu olduğu saptandı. Karaciğer ve böbrek değerleri büyük olan iki kedide karaciğer böbrek değerlerinde normal değerin üstünde artış olduğu gözlendi. Tüy ve deri yapıları çok kötü, ağız kokuları var, diş eti yangısı mevcut" denildi.
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Medyuma hayvan besleme yasağı
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