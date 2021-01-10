Medyuma hayvan besleme yasağı

medyum olaraktanınan SadiyeServet G.'nin evinedüzenlenen 3'üncübaskında kötü şartlardabeslediği 8kedi ve 1 köpeğe elkonuldu. Daha öncede iki kez uygunsuz koşullardahayvan beslediği belirlenenSadiye Servet G., hayvanbeslemekten men edildi.Öte yandan belediyebarınağına götürülen hayvanlarınilk veteriner muayenesiraporu da ortayaçıktı. Raporda köpeğin birgözünün tamamendiğer gözünün deyüzde 30 oranındagördüğü belirtildi.Hayvanların sağlıksızolduğu belirtilerek,"Kedilerin kandeğerlerine bakılarakenfeksiyondurumu olduğu saptandı.Karaciğer ve böbrek değerleribüyük olan iki kedidekaraciğer böbrek değerlerindenormal değerin üstündeartış olduğu gözlendi. Tüyve deri yapıları çok kötü,ağız kokuları var, diş eti yangısımevcut" denildi.