Medyuma hayvan besleme yasağı

ANKARA'da
medyum olarak
tanınan Sadiye
Servet G.'nin evine
düzenlenen 3'üncü
baskında kötü şartlarda
beslediği 8
kedi ve 1 köpeğe el
konuldu. Daha önce
de iki kez uygunsuz koşullarda
hayvan beslediği belirlenen
Sadiye Servet G., hayvan
beslemekten men edildi.
Öte yandan belediye
barınağına götürülen hayvanların
ilk veteriner muayenesi
raporu da ortaya
çıktı. Raporda köpeğin bir
gözünün tamamen
diğer gözünün de
yüzde 30 oranında
gördüğü belirtildi.
Hayvanların sağlıksız
olduğu belirtilerek,
"Kedilerin kan
değerlerine bakılarak
enfeksiyon
durumu olduğu saptandı.
Karaciğer ve böbrek değerleri
büyük olan iki kedide
karaciğer böbrek değerlerinde
normal değerin üstünde
artış olduğu gözlendi. Tüy
ve deri yapıları çok kötü,
ağız kokuları var, diş eti yangısı
mevcut" denildi.