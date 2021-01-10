Mücadelenin görünmez kahramanları: Gazetecıler

-19'un tüm tehlikelerine rağmen kamuoyunu doğru bilgilendirebilmek için gece gündüz çalışan basın mensupları, salgın sürecinde zorlu görev üstleniyor. Vatandaşların haber alma hakkını teslim etmek için bugüne kadar savaş meydanlarından, mermilerin ve bombaların gölgesinden, insanlık dramlarının yaşandığı noktalardan en sıcak gelişmeleri anbean ulaştıran gazeteciler, salgınla mücadelede de ön cephede yer aldı. Sağlık çalışanlarının, güvenlik güçlerinin çabasını, devletin aldığı önlemleri, vatandaşların taleplerini ve yaşanan tüm gelişmeleri 24 saat kamuoyuna aktaran, görevlerini yaparken Kovid-19'a maruz kalan, birçoğu zorlu tedavi süreçlerinden geçen medya mensupları için "10 Ocak" özel bir anlam taşıyor.