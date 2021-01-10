Talha Demirer’in bilgisayar sevinci

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan bedensel engelli Talha Demirer'e yenisini hediye etti. Evlerinde çıkan yangında bilgisayarının da yanmasına Talha Demirer'in üzülmesi üzerine ailesi, Belediye Başkanı Demirbaş'dan yardım istedi. Demirbaş, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Talha'nın servisten indiği saatte evine giderek sürpriz yaptı. Servisten inen Talha, karşısında Demirbaş'ı görünce büyük sevinç yaşadı. Bilgisayara yeniden kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Talha Demirer de Demirbaş'a teşekkür etti.