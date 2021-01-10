Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Talha Demirer’in bilgisayar sevinci

’in bilgisayar sevinci

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Talha Demirer’in bilgisayar sevinci
ÇUBUK Belediye Başkanı Baki Demirbaş, evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan bedensel engelli Talha Demirer'e yenisini hediye etti. Evlerinde çıkan yangında bilgisayarının da yanmasına Talha Demirer'in üzülmesi üzerine ailesi, Belediye Başkanı Demirbaş'dan yardım istedi. Demirbaş, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Talha'nın servisten indiği saatte evine giderek sürpriz yaptı. Servisten inen Talha, karşısında Demirbaş'ı görünce büyük sevinç yaşadı. Bilgisayara yeniden kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Talha Demirer de Demirbaş'a teşekkür etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Talha Demirer’in bilgisayar sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA