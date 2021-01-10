Yaşar doğu’nun Ankara’daki evi müze oluyor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 60'ıncı yılında kabri başında anıldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yaşar Doğu'nun olimpiyat dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Ancak bu şampiyonluklarının yanı sıra güreşi bıraktıktan sonra öğrencilerine yememiş yedirmiş, giymemiş giydirmiştir. İşte bu yüzden idol olmuştur. Eğer bugün hala anılıyorsa işte sebep budur. Yaşar Doğu'yu unutmayacağız ve asla unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yaşar Doğu'nun başkent Ankara'da yaşadığı evi müze yapma kararı aldıklarını da belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Efsane güreşçinin oğlu Gazanfer Doğu ise, "Yaşar Doğu'nun evi, benim doğduğum ev, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Musa Aydın Bey'in girişimleri ile müze yapılıyor. Başta Gençlik veSpor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Federasyon Başkanıımza teşekkür ederim" değerlendirmesini yaptı.

"BABAM ÜSTÜN BIR YETENEK AVCISIYDI"

Gazanfer Doğu, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Yaşar Doğu her şeyden önce iyi bir babaydı. Şampiyonluklarına gelince; onu siz daha iyi biliyorsunuz. Ama onun çok üstün bir yetenek avcısı olduğunu söylemek isterim. Yeni antrenörlere örnek olacak çok özellikleri vardı. Ayrıca tam bir ülke sevdalısıydı. Milletine ve inançlarına ne kadar bağlı olduğunu biliyorsunuz. 2 rekat namaz kılmadan özellikle uluslararası maçlarda kesinlikle mindere çıkmazdı. Son zamanlarda kaybettiğimiz milli ve manevi değerleri yeniden kazanmamız için babamın hayatını anlatmamız lazım. Bugün hala Yaşar Doğu ismi anılıyorsa karşılık beklemeden yaptığı hizmetler yüzündendir. Babam asla unutulmayacaktır" diye konuştu. Yaşar Doğu'nun Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan federasyon başkanı Aydın da, "Şampiyonluklarının yanı sıra güreşi bıraktıktan sonra öğrencilerine yememiş yedirmiş giymemiş giydirmiştir. İşte bu yüzden idol olmuştur" ifadelerini kullandı.