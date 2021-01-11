2021 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

KIRIKKALE Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda, yeni yılın ilk toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralıyla gerçekleştirildi. Meclis üyeleri ile birlikte, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen meclis toplantısı gündem maddeleri arasında yer alan bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin okunup oylanması ile başlandı.Gündem maddesi arasında yer alan komisyondan gelen komisyon raporlarının görüşülmesi, imar plan tadilatlarının görüşülmesi, imar tadilat taleplerinin komisyona havalesi, denetim komisyonuna gizli oy ile üye belirlenmesi, gerçekleştirildi. Yapılan oylama ile Denetim Kuruluna gizli oyla Mehmet Emin Erkoç, Yusuf Baran, Emrah Doğan, Levent Uslu, Murat Tanır Denetim Kuruluna seçildi. Divan başkanlığına verilen önergeler ile son buldu. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Meclis toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "2021 yılının ilk meclis toplantısı hayırlara vesile olsun. İnşallah çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.