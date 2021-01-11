Keçiörenli gençler can dostların yanında

SOKAĞA çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde vefa destek çalışmaları yürüten Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Keçiören İlçe Temsilciliği, bu sefer de sokak hayvanlarının yanındaydı. Gençler Keçiören'in farklı bölgelerindeki sokak hayvanlarını kuru mama ile besleyerek sokaktaki dostlarımızın yanında oldu. Sosyal sorumluluk ve vefa destek çalışmaları kapsamında sokaktaki hayvanların da destek beklediğini düşünen TÜGVA Keçiören ekibi, böylelikle vatandaşların sokağa çıkamadığı hafta sonunda "Hızır" isimli vefa aracı ile hayvanları yalnız bırakmadı.TÜGVA Keçiören İlçe Temsilcisi Ömer Cihat Mert, "Sokak hayvanları bizlerden çok şey bekliyor. Bu hayatı onlarla paylaşıyoruz, doğamızı onlar güzelleştiriyor. Dolayısıyla bizlere muhtaç olan bu güzelliklere hepimiz sahip çıkmalıyız. Biz de bugün Keçiören'in farklı noktalarında arkadaşlarımızla birlikte sokak köpeklerini kuru mama ile besledik. Yaklaşık 100 kg kuru mamayı ilçemizin muhtelif yerlerini gezerek sokak köpeklerimizle buluşturduk. Elimizden geldiğince onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Oluşturdukları vefa aracı "Hızır" ile vefa destek çalışmaları yürüten TÜGVA Keçiören'in çalışmaları hakkında bilgi veren Mert, "Hızır ile daha önce görev başındaki polislerimize, sağlıkçılarımıza ve büyüklerimize yardımcı ve destek olmaya çalıştık, evlere ikram dağıtımında bulunduk, doğa temizliği yaptık, bugün de sokak köpeklerimizin yanında olduk. Hızır herkesin aracı. İlçemizdeki herkesin, her canlının yardımına koşmaya çalışacağız. Bugün birbirinden güzel onlarca köpeğimizin yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize" diye konuştu.