Kısırlaştırılmaya götürülen köpeğin dili koptu

MAMAK'TA hayvan sever Behice Yakar'ın evinin bulunduğu Hakimler köyü mevkiinde yaşayan sokak köpeği 1,5 yaşındaki 'Kıllı', Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından geçen 11 Kasım'da kısırlaştırılması için Sincan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Behice Yakar, 20 gün geçmesine rağmen köpek geri getirilmeyince rehabilitasyon merkezini aradı. Yakar, köpeğin başka bir köpekle kavga etmesi sonucu dilinin zarar gördüğünü, bu yüzden tesliminin geciktiğini öğrendi. Köpek, yaklaşık 40 gün süren tedavisi tamamlandıktan sonra 19 Aralık'ta Behice Yakar'a teslim edildi. Yakar, dili kökünden koptuğu için beslenme sorunu yaşayan ve sokakta yaşaması zorlaşan köpeği evinde beslemeye başladı.Behice Yakar, Kıllı'yı kısırlaştırılması için belediye ekiplerine teslim ettiğini anlatarak, "Köpek bana geri teslim edildiğinde ağzını açtığımda gözlerime inanamadım, dil yok, tamamen kökten kopmuş. Bir köpekte dil olmaması ne demek biliyor musunuz? Ölüm artık ensesinde, her saniye; su içerken, yemek yerken, ya da bir kemiği kemirirken bir parçası kaçtığında can çekişerek öldüğünün resmidir. Nihayetinde böyle olmaması için biz Kıllı'yı evimize almak zorunda kaldık. Beslerken yarım saat başında bekliyoruz. Normal bir tabakta su ya da süt içemiyor. Çünkü ağzını komple açıp kapatmak zorunda kalıyor. Doğru düzgün beslenemiyor. Yediği hiçbir şeyden tat almıyor. Sokakta yaşaması imkansız. Doğru düzgün havlayamıyor. Bir de işin en kötü tarafı, dili olmadığı için ağzından salyalar akıyor. İnsanlar kuduz zannederek ihbar bırakıyorlar. Her an alınıp uyutulabilir. O yüzden sokağa bırakamıyorum" dedi.