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Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
BAŞKENTTE sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı. Ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan, bugün 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara'da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlar genel itibarıyla sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı, vatandaşların kimliklerini ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Polis ekipleri, ayrıca iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlama kurallarına ilişkin uyardı. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimler devam edecek.
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Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
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