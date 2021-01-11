Titriyordum

"YILLARCA hayalini kurduğum o an bugün bana nasip oldu.Yaptığım bütün yanlışlardan, hatalardan dolayı öncelikle bana güvenen herkesten, sonra tüm futbol camiasına ve futbol sevdalılarına, kendi adıma özrü bir borç bilirim.""Maçtan sonra anneme, nişanlıma yazılan ağza alınmayacak şeyler söyleyen vicdanlar lütfen kendini benim yerime koysun. Ben babasız, annemin canla başla çalışarak helal para kazanarak bizi büyütmesiyle buralara kadar geldim. Babasız büyüyen, yokluk gören çoğu insan bilir babasız büyümenin ne demek olduğunu."Çoğu yerde 13-14 yaşlarında alt yapıda iken attığım tweetler gündem olmuş. Ben ülkemizi gururla temsil eden bütün büyük takımlarımız için bir çok tweet attım. Herkes işine geldiği gibi yorum yapmış. O tweetleri lütfen attığım tarihte oynadığım maçlara bakarak eleştirsinler. Çocukluk zamanımda yazdığım şeyler yüzünden şikeci damgası yemek kaldırılacak bir yük değil. Bunları yazmak zorundaydım."