Übeyd’le devam edebiliriz’

SÜPER Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 6-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Umutlu gelmiştik. Erken yediğimiz gol moral ve motivasyon olarak geriye itti. Bireysel hatalar bizim mağlup olmamıza sebep oldu. Fazla konuşulacak bir şey yok. Bizim için beklemediğimiz bir skor. Önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Kazanan takımı kutluyorum"
ifadelerini kullandı. Farkın açılmasından sonra gelecek haftaki Fatih Karagümrük maçını düşünmeye başladıklarını söyleyen Kaplan genç kalecisine sahip çıktı:
KARAGÜMRÜK MAÇINI DÜŞÜNDÜK
"Bir sonraki maçımızı dikkate alarak 3 sarı kartlı oyuncularımızı çıkarmak zorunda kaldık. Altyapıdan 7-8 arkadaşı oynattık. Camiamızı üzdük. İyi bir takımız. Bu da bize ders olur. Übeyd Adıyaman, Süper Lig'de ilk defa oynadı. Heyecanı ve gerginliği vardı. Erken gol sebebiyle moral olarak geriye itti. Übeyd'e güveniyoruz. İyi bir kaleci. İleriki dönemlerde Gençlerbirliği Übeyd'den çok faydalanacaktır. Hem Gençlerbirliği hem de ülke futbolcu için Übeyd iyi bir kaleci. Daha da iyi olacak. Biz onu içeride de destekledik. Gerekirse de onunla devam ederiz."