Übeyd’le devam edebiliriz’

SÜPER Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 6-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan,ifadelerini kullandı. Farkın açılmasından sonra gelecek haftaki Fatih Karagümrük maçını düşünmeye başladıklarını söyleyen Kaplan genç kalecisine sahip çıktı:"Bir sonraki maçımızı dikkate alarak 3 sarı kartlı oyuncularımızı çıkarmak zorunda kaldık. Altyapıdan 7-8 arkadaşı oynattık. Camiamızı üzdük. İyi bir takımız. Bu da bize ders olur. Übeyd Adıyaman, Süper Lig'de ilk defa oynadı. Heyecanı ve gerginliği vardı. Erken gol sebebiyle moral olarak geriye itti. Übeyd'e güveniyoruz. İyi bir kaleci.