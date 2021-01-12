Ankara zannedildiği gibi güvenli bir yerde bulunmuyor

GAZİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Ankara deprem açısından, deprem tehlikesi açısından zannedildiği gibi güvenli bir yerde bulunmuyor. Ankara ve deprem dediğimiz zaman çok farklı çağrışımlar yapar. Herkes farklı bakar. Bir kısmı korkar, bir kısmı 'Ankara'da deprem olmaz' der. Öncelikle Ankara'nın durumunu bir masaya yatırmamız lazım. Ankara'nın aktif faylarını deprem açısından ikiye ayırmamız lazım öncelikle. Ankara'nın çevresinde, Ankara'ya 50-80 kilometre mesafede 7 ve üzeri deprem oluşturma potansiyeli olan ve bundan önceki dönemlerde, çok sayıda örneğini gördüğümüz depremleri oluşturan faylar var. Ankara'yı da yıkan çok büyük bir deprem var " ifadelerini kullandı.