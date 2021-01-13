Adım Aslan ‘R’ yok!

Halkbank'taki ilk yılında bir CEV Kupası Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası mutluluğu yaşadığını, ligi de ikinci sırada bitirdiklerini hatırlataniddialı açıklamalar yaptı. Aslan,Challenge Kupası, Türkiye Kupası ve ligde devam ediyoruz hedefimiz 3 kulvarda da kupa kazanmak" diye konuştu.Küresel salgının dünyadaki tüm sektörleri olduğu gibi sporu da yayından çıkardığı gözlemini dile getiren tecrübeli oyuncu, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı: "Takım halinde antrenman yapamadığımız zamanlar oldu. Geri dönüşü de kolay değildi. Fakat kadromuzun güçlü olması ve teknik ekibimizin yoğun çalışmaları sayesinde kısa sürede adapte olduk. Bu nedenle de toparlanma sürecimiz iyi geçti."Halkbank'taki pasör pozisyonunu Brett Walsh'la paylaşan, aynı zamanda da saha içinde sportif rekabet yaşadıklarını söyleyen deneyimli pasör, bir takımda rekabetin her zaman olması gerektiğinin altını çizdi. Ekşi, sözlerine şöyle açıklık getirdi: "Çünkü birbirimizi ne kadar zorlarsak bireysel performansımız daha iyi yerlere gelir, bu da takıma da yansır.Türk voleybolunda isimleri ve soy adları aynı olan iki pasör var. Üstelik ikisi de solak! Ekşi, bu durumla ilgili şu görüşleri paylaştı:Rakip olduğumuz maçlarda 'Arslan' veya 'Ekşi' diye seslenildiğinde, istemsiz olarak ikimiz de dönüyorduk."Benim açımdan güzel bir duygu. Artık voleybol severlerin de alıştığını düşünüyorum.