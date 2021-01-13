Cavcav: Orada G.Birliği altyapısını temsil edeceksin

GENÇLERBIRLIĞI'NDEN ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan Berat Ayberk Özdemir,
Başkent ekibiyle vedalaştı. İlhan Cavcav Tesisleri'ne giden genç oyuncu takım arkadaşlarıyla, teknik ekiple ve kulüp personeliyle bir araya gelerek veda konuşması yaptı. Berat daha sonra Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Genç oyuncu, "Berat'ı, Berat yapan Gençlerbirliği'nden ayrılıyorum. Yuvama veda ediyorum"
derken başkan Cavcav'a desteği için teşekkür etti. Cavcav da "Altyapımızdan çıktın, oynadığın futbolla ve karakterinle bizi gururlandırdın. Şimdi yine bizim altyapımızı gururla temsil edeceğinden şüphem yok. Başarılar diliyorum"
diyerek genç oyuncuya başarılar diledi.