Cavcav: Orada G.Birliği altyapısını temsil edeceksin

GENÇLERBIRLIĞI'NDEN ayrılarak Trabzonspor'a transfer olanBaşkent ekibiyle vedalaştı. İlhan Cavcav Tesisleri'ne giden genç oyuncu takım arkadaşlarıyla, teknik ekiple ve kulüp personeliyle bir araya gelerek veda konuşması yaptı. Berat daha sonra Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Genç oyuncu,derken başkan Cavcav'a desteği için teşekkür etti. Cavcav da "Altyapımızdan çıktın, oynadığın futbolla ve karakterinle bizi gururlandırdın.diyerek genç oyuncuya başarılar diledi.