Gölbaşı elektrikten ve sudan tasarruf ediyor

ENERJI tasarrufuna verdiği önemin her fırsatta altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, parklarda hayata geçirdikleri Güneş Enerjisi Sistemi ve Gri Suların Geri Kazandırılması Projesi'nin detaylarını paylaştı. Parklara güneş enerjili aydınlatma direği yerleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Parklarımız artık kendi enerjisini üretiyor. Güneş enerjili aydınlatma direği sayesinde elektrikten yüzde 100 tasarruf sağlanıyor. Herhangi bir elektrik bağlantısı ve alt yapı gereksinimi olmadan aydınlatma direği güneş ışığını depo ediyor ve hava karardığı zaman direk aydınlatmaya başlıyor. Bu sayede 4 saatlik güneş ışığı deposu ile 24 saat aydınlık verebiliyor" ifadelerini kullandı. Kuraklığa ve suyun önemine dikkat çekmek için ise geçtiğimiz şubat ayında Gri Suların Geri Kazanılması Projesi'ni hayata geçirdiklerini ve projenin konutlarda uygulanmaya başladığını hatırlatan Şimşek, "Ankara'mıza ve suyumuza sahip çıkmak için Gölbaşı'nda yapılacak olan her yeni yapı, gri suların geri dönüşümüne uygun olarak inşa edilmeye başlandı. Bu sayede suyun bir kereden fazla kullanımını sağlamış olduk" açıklamasında bulundu.