Parfüm için akademik adım atıldı

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Yabancı ülkelere bakıyorsunuz, parfümde kozmetikte hammaddeyi alıp yüksek teknolojiyle işliyor ve sonuçta ciddi gelirler elde ediyor. Artık biz de bu gibi çalışmaları bilimsel çerçeve içerisinde yapıp üretme hedefindeyiz" dedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversite bünyesinde bulunan ve özellikle bağcılık, gıda ve tıbbi-aromatik bitkiler alanında eğitim faaliyeti gösteren Kalecik Meslek Yüksekokulu (MYO) ile elektrik elektronik alanında faaliyet gösteren Elmadağ MYO'yu ziyaret etti. Üniversite yönetimiyle birlikte gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Ankara'nın Elmadağ ve Kalecik ilçelerinde aynı adı taşıyan MYO'ları inceleyen Rektör Prof. Dr. Ünüvar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "MYO'lara ilçelerde genellikle o ilçenin hayatına canlılık katan, ara eleman yetiştiren kuruluşlar gibi bir bakış söz konusu" diyen Rektör Prof. Dr. Ünüvar, "MYO'larabu bakışı geliştirmek için konuyu masaya yatırmak gerekiyor. Tematik MYO'lar ile söz konusu ilçelerin tanıtımını da bu bakış içerisine güçlü bir şekilde almamız lazım. MYO'larımızı önce kentine, sonra Türkiye'ye ve ardından faaliyetleriyle dünyaya tanıtmalıyız" ifadesini kullandı.Üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet fonksiyonlarına bakıldığında, MYO'larıntopluma hizmet adına ön plana çıktığının görüldüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Ünüvar, bu noktayı daha güçlü hale getirmek için çalışılacağını, MYO'ların ara değil aranan eleman yetiştirdiğini dile getirdi.