Pursaklar’da pazarlar artık daha güvenli

İLÇE genelinde hijyen ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Pursaklar Belediyesi, toplum sağlığını korumak amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerlerindeki denetimlerini sıkılaştırdı. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gıda mühendislerinin de eşliğinde ilçe genelindeki pandemi denetimlerini ivedilikle sürdürüyor. Semt pazarlarında denetim gerçekleştiren ekipler, genel temizlik ve hijyen kurallarını ihlal edilmemesi konusunda uyarılarda bulunurken toplum sağlığı için fahiş fiyat ve gıda denetimlerine de devam ediyor.İlçe genelinde denetimlere ve ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken diğer taraftan da denetim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Pazarların giriş ve çıkışlarında da Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tüm denetimleri gerçekleştiriyor. Belediye olarak gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Hemşehrilerimizden de bu tedbirlere dikkat etmelerini rica ediyoruz" dedi.