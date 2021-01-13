Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Pursaklar’da pazarlar artık daha güvenli

’da pazarlar artık daha güvenli

, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak adına yoğun mesaisini sürdürüyor

Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Pursaklar’da pazarlar artık daha güvenli
İLÇE genelinde hijyen ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Pursaklar Belediyesi, toplum sağlığını korumak amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerlerindeki denetimlerini sıkılaştırdı. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gıda mühendislerinin de eşliğinde ilçe genelindeki pandemi denetimlerini ivedilikle sürdürüyor. Semt pazarlarında denetim gerçekleştiren ekipler, genel temizlik ve hijyen kurallarını ihlal edilmemesi konusunda uyarılarda bulunurken toplum sağlığı için fahiş fiyat ve gıda denetimlerine de devam ediyor.

TEDBİRLERE DİKKAT ETMELİYİZ
İlçe genelinde denetimlere ve ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken diğer taraftan da denetim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Pazarların giriş ve çıkışlarında da Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tüm denetimleri gerçekleştiriyor. Belediye olarak gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Hemşehrilerimizden de bu tedbirlere dikkat etmelerini rica ediyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pursaklar’da pazarlar artık daha güvenli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA