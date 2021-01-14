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Girişimcilerin gözdesi

’nın en hızlı gelişen dış ilçesi olan, ’de ise en hızlı gelişen ilçeler arasında ilk sıralarda yer alan , girişimcilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Kahramankazan Belediyesi, pandemi sürecine karşın 2020 yılında 386 yeni işletmeye ruhsat verdi

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Girişimcilerin gözdesi kahramankazan

KAHRAMANKAZAN, 2020 yılında da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Yeni istihdam alanları yaratırken, ekonomiye de canlılık getirdi. İlçede ticari faaliyette bulunmak isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri bulunuyor.

ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERİYORUZ
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak her zaman girişimci ve yatırımcılara ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi.

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Girişimcilerin gözdesi kahramankazan
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