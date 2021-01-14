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Hurda arabada uyuşturucu kullanan şahıs ölü bulundu

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Hurda arabada uyuşturucu kullanan şahıs ölü bulundu
SİNCAN Ahi Evran Mahallesi 228'inci Sokak'ta bir kişinin sokak üzerindeki hurda otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde olduğun fark edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şoför koltuğunda oturan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin Sadullah K. olduğunu belirlendi. Otomobilde Sadullah K.'nin cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller ele geçirildi. Aşırı derecede uyuşturucu madde kullanımı sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Sadullah K.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hurda arabada uyuşturucu kullanan şahıs ölü bulundu
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