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Ümitcan’a uyuşturucu içiren kadın ’de yakalandı

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Ümitcan’a uyuşturucu içiren kadın İzmir’de yakalandı
ANKARA'DA Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, yanında bulunan iki kadın ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. O görüntülerde Uygun'a uyuşturucu maddeyi içiren Fadime Büşra G. (22) İzmir'de gözaltına alınarak, uçakla Ankara'ya getirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G.'nin buradaki işlemleri devam ediyor.
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Ümitcan’a uyuşturucu içiren kadın İzmir’de yakalandı
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