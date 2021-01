Yenimahalle’de 2020’de 2 bin yeni iş yeri açıldı

genelinde ticaretin yüzde 41'inin gerçekleştiği Yenimahalle'de, 2020 yılında belediye tarafından 2 bin 208 yeni işyerine çalışma ruhsatı verildi. Açılan iş yerlerinin pandemi etkisine göre şekillendiği ve esnafın hijyen ürünleri üretimine yönelmesi dikkat çekti. Yenimahalle, koronavirüs salgını sürecinde de yeni açılan işletmelerin tercih ettiği ilçe oldu.Yatırımlarla her geçen gün büyüyen ve gelişen Yenimahalle'de,pandemi sebebiyle yoğun talep gören maske üretimi, temizlik ürünleri ve dezenfektan imalatı gerçekleştiren 39 yeni iş yeri başta olmak üzerebin 592 sıhhi, 531 gayri sıhhi ve 46 umuma açık işyeri ruhsatı verildi. Yeni işyerlerinin açılmasıyla ticari hareketliliğin arttığı ilçede, yeni iş kapıları da istihdamı arttırdı. Yenimahalle'nin Ankara'da ticaretin kalbinin attığı ilçe olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Esnafımızın ve tüccarımızın her zaman yanındayız. İlçe ekonomisine yapılan her katkı, ülke ekonomisinin büyümesine fayda sağlar. Yenimahalle, ticaretin ve ekonominin merkezi durumuna geldi" dedi.