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Başkent’te silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

’nın Altındağ ilçesinde aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ziraat Mahallesi Alma Sokak’ta Burhan G. ile aralarında husumet bulunan Çoşkun D. ve Hasan D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucunda Coşkun D. ve Hasan D, yanlarında bulundurdukları tabanca ile ateş ederek Burhan G’yi yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Burhan G’ye, ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Eğitim ve

Giriş Tarihi: 25.4.2020 23:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 23:15 ABONE OL
Ankara’nın Altındağ ilçesinde aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ziraat Mahallesi Alma Sokak’ta Burhan G. ile aralarında husumet bulunan Çoşkun D. ve Hasan D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucunda Coşkun D. ve Hasan D, yanlarında bulundurdukları tabanca ile ateş ederek Burhan G’yi yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Burhan G’ye, ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olay yerinden otomobille kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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Başkent’te silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
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