Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ankara Haberleri Nallıhan’da kaybolan yaşlı kadın 70 gündür bulunamadı

Nallıhan’da kaybolan yaşlı kadın 70 gündür bulunamadı

’nın Nallıhan ilçesinde Eymir köyünde evinden çıkarak bir daha haber alınamayan yaşlı kadın, 70 gündür bulunamadı.Nallıhan’ın Eymir köyünde 16 Şubat pazar günü 16.00 civarlarında evinden çıkarak bir daha haber alınamayan Fatma Uykun 70 gündür hala bulunamadı. AFAD, AKUT, SAK ve birçok gönüllü arama ekiplerinin arama çalışmaları sonucu hala bir ize ve somut bilgiye ulaşılamadı. Ailesi hala bir umutlarının olduğunu söyleyerek civar ilçelerde de olabileceğine dikkat çekip görenlerin jandarma ve polis ekiplerine haber vermelerini istedi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 14:00 ABONE OL
Nallıhan’da kaybolan yaşlı kadın 70 gündür bulunamadı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Eymir köyünde evinden çıkarak bir daha haber alınamayan yaşlı kadın, 70 gündür bulunamadı.
Nallıhan’ın Eymir köyünde 16 Şubat pazar günü 16.00 civarlarında evinden çıkarak bir daha haber alınamayan Fatma Uykun 70 gündür hala bulunamadı. AFAD, AKUT, SAK ve birçok gönüllü arama ekiplerinin arama çalışmaları sonucu hala bir ize ve somut bilgiye ulaşılamadı. Ailesi hala bir umutlarının olduğunu söyleyerek civar ilçelerde de olabileceğine dikkat çekip görenlerin jandarma ve polis ekiplerine haber vermelerini istedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nallıhan’da kaybolan yaşlı kadın 70 gündür bulunamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA