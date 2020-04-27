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Başkent’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta oyun oynadılar

’da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak “uzun eşek” oyunu oynadı.Olay Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesin Başak Caddesi üzerinde bulunan bir parkta gerçekleşti. Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde bir araya gelerek “Uzun Eşek” adı verilen oyunu oynamaya başladı. Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek çin düşe kalka kaçtılar

Giriş Tarihi: 27.4.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 02:15 ABONE OL
Başkent’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta oyun oynadılar
Ankara’da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak “uzun eşek” oyunu oynadı.
Olay Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesin Başak Caddesi üzerinde bulunan bir parkta gerçekleşti. Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde bir araya gelerek “Uzun Eşek” adı verilen oyunu oynamaya başladı. Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek çin düşe kalka kaçtılar. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.
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Başkent’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta oyun oynadılar
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