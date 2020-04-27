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Mamak Zabıtasından Ramazan denetimi

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.İlçe genelindeki fırınlar ile tatlı, pasta ve börek imalathaneleri ve satış yerlerine yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıklarını kontrol ederken gıdaların hem üretim hem de satış noktasında uygun hijyenik koşullarda vatandaşlara ulaştırılması, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları gibi hususları da denetledi. Ekipler ayrıca, korona virüsü fırsata çevirmek isteyen özellikle gıda, ilaç ve hijyenik ürünlerde haksız fiyat artış ihtimaline

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:15 ABONE OL
Mamak Zabıtasından Ramazan denetimi
Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.
İlçe genelindeki fırınlar ile tatlı, pasta ve börek imalathaneleri ve satış yerlerine yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıklarını kontrol ederken gıdaların hem üretim hem de satış noktasında uygun hijyenik koşullarda vatandaşlara ulaştırılması, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları gibi hususları da denetledi. Ekipler ayrıca, korona virüsü fırsata çevirmek isteyen özellikle gıda, ilaç ve hijyenik ürünlerde haksız fiyat artış ihtimaline karşı da denetimlerini sürdürüyor.
Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor. Mamak’ta bu ana kadar kurallara uymayan esnafımıza rastlamadık. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisiyiz. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı tüm ekiplerimiz corona virüsüne karşı teyakkuzda. Halkımızın sağlığı için gereken tüm çalışmaları özveri ile gerçekleştiriyoruz. Esnafımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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Mamak Zabıtasından Ramazan denetimi
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