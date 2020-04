Çankaya’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, belediye birimlerinden başlayarak kamu kurumları, eczaneler, taksiler ve taksi duraklarını da kapsayan 5 bin 141 noktada dezenfekte çalışması yaptı.Çankaya Belediyesinin yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çankaya’da vatandaşların sürekli kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere birçok noktada çalışma yapan Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, kamu kurumları gibi alanları dezenfekte etti. Ekiplerin 5 bin 141 noktada yaptığı çalışmalarda 80 ton seyreltilmiş dezenfektan kullanıldı.Türkiye’de görülen ilk vakanın ardından salgın hastalıkla mücadele çalışmalarına başladıklarını açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’de açıklanan ilk vakanın ardından hemen çalışmalarımıza başladık. Yeni tip korona virüs tehlikesi geçene kadar her alanda mücadelemiz devam edecek. Hem sağlık hem de ekonomik açıdan sürdürdüğümüz çalışmalarımızda her an halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal yardımlarımızı ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bulunduğu her alanda dezenfekte çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” dedi.Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip korona virüsü pandemi ilan etmesinden bu yana çalışmalarına başlayan İlaçlama Birimi ekipleri, Çankaya Belediye Başkanlığından başlamak üzere belediyenin tüm birimleri ile okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, kamu kurumları gibi alanları dezenfekte etti. 74 noktada dezenfekte çalışması yapan ekipler, 60 Aile Sağlığı Merkezi, 114 muhtarlık binası, 70 PTT, 605 eczane, 255 taksi durağı ve 3620 takside dezenfekte çalışması yaptı. Aile Sağlığı Merkezlerini en az 3 kez dezenfekte eden ekipler, eczanelerde de tekrar tekrar dezenfekte çalışması yaptı.Belediye ekipleri Çankaya ilçesinde görev yapan pandemi kurulu araçlarını da her gün dezenfekte ediyor. Ekipler, koronavirüs şüpheli hastaların olduğu binalarda da dezenfekte çalışması yaptı. Çankaya ilçesinde bulunan 7 vergi dairesi de 4 kez dezenfekte edildi. Belediye İlaçlama Birimi ekipleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve eczaneler başata olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda salgın hastalıkla mücadele çalışmalarını sürdürecek.Yaklaşan yaz aylarına yönelik çalışmalarını da yürüten Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi ekipleri, uçkunla mücadelesine devam ediyor. Toplum sağlığını tehdit edecek sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarının üremelerini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar kapsamında larva mücadelesi yapılıyor. Çalışmalarında insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ilaçlar kullanan Çankaya Belediyesi, ilçe sınırlarında belirlenen 24 jit alanında (bataklık, su birikintisi) çalışmalarını sürdürecek.