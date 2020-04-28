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Sincan haşerelere ve sineklere karşı ilaçlanıyor

Sincan Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ederken haşerelere karşı ilçenin dört bir tarafında da ilaçlama çalışması yapıyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle saha çalışmalarını artıran Sincan Belediyesi, vatandaşların rahat nefes alması için çalışıyor. Dezenfekte çalışmaları ilçenin dört bir tarafında devam ederken, haşerelere karşı da ayrı bir çalışma yürütülüyor. Ekipler yıl boyu periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına havaların ısınmasıyla hız verirken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri her gün 4 ekip, 4 araç ve sahada

Giriş Tarihi: 28.4.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 15:30 ABONE OL
Sincan haşerelere ve sineklere karşı ilaçlanıyor
Sincan Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ederken haşerelere karşı ilçenin dört bir tarafında da ilaçlama çalışması yapıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle saha çalışmalarını artıran Sincan Belediyesi, vatandaşların rahat nefes alması için çalışıyor. Dezenfekte çalışmaları ilçenin dört bir tarafında devam ederken, haşerelere karşı da ayrı bir çalışma yürütülüyor. Ekipler yıl boyu periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına havaların ısınmasıyla hız verirken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri her gün 4 ekip, 4 araç ve sahada 10 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Köylerde ise ekolojik dengeye zarar vermemek için uçkun çalışması yapılmıyor, sadece karasinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışması yürütülüyor.
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Sincan haşerelere ve sineklere karşı ilaçlanıyor
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