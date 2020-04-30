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Etimesgut Havaalanı’ndan ABD’ye yardım götürecek C-130 tipi askeri kargo uçağına ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ziyarette bulunarak faaliyetleri yerinde inceledi.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:15 ABONE OL
Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan ABD’ye yardım götürecek C-130 tipi askeri kargo uçağına ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ziyarette bulunarak faaliyetleri yerinde inceledi.
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Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan ABD’ye yardım götürecek C-130 tipi askeri kargo uçağına ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ziyarette bulunarak faaliyetleri yerinde inceledi.
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