Çankaya’dan köylere Ramazan kolisi

Çankaya Belediyesi, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan komşularına Ramazan kolisi ulaştırıyor.Çankaya Belediyesi, küresel boyutta salgına neden olan korona virüs nedeniyle bu yıl iftar çadırlarını iptal ederek yerine Ramazan kolisi dağıtma kararı aldı. Çankaya’nın 123 mahallesi arasında yer alan köylere de Ramazan kolilerini ulaştıran Çankaya Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmayı sürdürüyor.“Çankaya’da kimse yalnız değildir” diyerek ihtiyaç sahibi her yurttaşa yardım elini uzattıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu kez kırsal mahallelerimize yardım elimizi uzattık ve buradaki çocuklarımızı mutlu ettik. İlçede yaşayan her vatandaşımızın ihtiyacı olduğu anda yanındayız. Hem sağlık hem de ekonomik açıdan çok zor geçirdiğimiz bu günleri elbirliği ile atlatacağız. Tablo her ne kadar iyiye doğru gitse de tedbiri elden bırakmamalıyız. Kurallara uyarsak, mecbur olmadıkça evden çıkmazsak salgının yayılmasını önleyebilir, böylece bu zorlu süreci daha kısa sürede atlatmış oluruz” diye konuştu.Bala’dan ayrılarak Çankaya’ya bağlanan Akarlar, Çavuşlu, Evciler, Karahasanlı, Kömürcü, Tohumlar ve Yayla köylerinde oturan vatandaşlarla buluşan Çankaya Belediyesi, hazırladığı yardım kolilerini köylerde tek tek dağıttı. İlçe merkezinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra köylerdeki vatandaşlara da ulaşan Çankaya Belediyesi Ramazan ayı boyunca 30 bin koliyi Çankayalılara ulaştıracak.Ülkenin değişik kesimlerinde olduğu gibi Çankaya’da da Milli Egemenliğin 100. yılını buruk kutlayan Çankaya Belediyesi, Çankaya Çocuk Kitaplarını ve Türk bayraklarını bu kez köy çocuklarıyla buluşturdu.100. Yılda 100 Kitap projesiyle ilçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz yapan Çankaya Belediyesi, Tükenmez Hayatlar ve Tükenmez Kitaplar ile Bilim Hikayelerinden oluşan Çankaya Çocuk Kitapları serisini köy çocuklarına hediye etti.Salgın hastalık nedeniyle evlerinden çıkamayan 6-8 yaş ve 8-12 yaş arası çocuklar için hazırlanmış kitapları çocuklarla buluşturan Çankaya Belediyesi, Milli Egemenliğin 100. Yılında çocukları da mutlu etti.