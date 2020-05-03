Altındağ’a 3 yeni semt pazarı daha geliyor

Altındağ Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için, yeni semt pazarları inşa ediliyor.Altındağ’a yepyeni pazar yerleri yapılıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın göreve gelmesinin hemen ardından hizmete açılan; Aydınlıkevler, Baraj, Gülpınar, Doğantepe-Başpınar, Beşikkaya ve Güneşevler mahallelerindeki pazar alanları büyük beğeni toplarken; Karapürçek ve Gültepe mahalleleri semt pazarlarında ise çalışmalar devam ediyor. Karacaören Mahallesi’ne de yeni bir semt pazarı yapımına kısa sürede başlanıyor.Karacaören Mahallesi’ne müjdeKaracaören Mahallesi’nin semt pazarı sorununa da yine Başkan Asım Balcı çözüm getirdi. Bu zamana kadar kapalı semt pazarı olmayan Karacaören Mahallesi’ne semt pazarı yapmak için düğmeye basıldı. Mahalleye yapılacak semt pazarının projesinin bitirildiğini söyleyen Başkan Balcı, “Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız demiştik. Göreve gelmeden önce, Karacaören Mahallemizden sık sık pazar yeri ile ilgili talepler alıyorduk. Mahallenin kapalı bir semt pazarı olmadığı için, mahalle sakinleri oldukça dertliydi. Şükürler olsun, bu sözümüzü de tuttuk. Karacaören Mahallesi’ne kapalı semt pazarı yapmak için kolları sıvadık. Şu anda projesi bitti, kazma vurma aşamasına geldik. Çok yakında çalışmalara başlayacak, mahalle sakinlerimizin derdine derman olacağız” dedi.Semt pazarlarının mahalle halkına ve pazar esnafına hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Başkan Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimize bereketli alışverişler, pazar esnaflarımıza ise hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim" ifadelerini kullandı.Konforlu alışverişin adresiMahalle sakinlerinin rahat ve güvenli bir biçimde alışveriş yapabilecekleri kapalı semt pazarlarının iç ve dış dekorasyonunda her detay büyük bir titizlikle düşünüldü. Pazar yerleri, aydınlatma sistemlerinden güvenlik noktalarına kadar oldukça konforlu olacak şekilde dizayn edildi. Kapalı semt pazarlarında bulunan, kolayca temizlenebilen ızgara sistemi sayesinde, vatandaşların temiz ve ferah bir alanda alışverişlerini yapabilmesi sağlandı.Engelliler unutulmadıGüvenlik ve zabıta noktalarının da bulunduğu kapalı semt pazarlarında, Altındağ Belediyesi’nin tüm yatırımlarında olduğu gibi engelliler de unutulmadı. Mekanlar, engellilerin de rahatlıkla alışveriş yapabileceği şekilde tasarlandı.