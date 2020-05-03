Sincan Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Sincan Belediyesi, korona virüs sürecinden vatandaşın etkilenmemesi için deneyimli kadrosuyla sahada olağanüstü bir çaba gösteriyor. Bu kritik dönemde sokak hayvanlarını da unutmayan belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için her gün düzenli olarak mama takviyesi yapıyor, yaralı hayvanlar tedavi ediliyor.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sincan’da her gün en az 20 bölgeye kedi, köpek ve kuşlar için mama, yem ve su bırakarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamasını sağlıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Ekipler belirlenen noktalara mama bırakmakla kalmıyor, sokak hayvanlarına şefkat elini de uzatıyor. Tehlikede olan yavru kedileri sıkıştıkları yerden kurtaran ekipler, önce kedileri besledi, ardından da tedavilerini yaptı. Yine anneleri tarafından beslenmeyen yavruların bakımları da veteriner hekimler tarafından yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yol ortasında ezilme tehlikesi geçiren bir kaplumbağaya da yardım etti.Sincan Belediyesinin hem toplum hem de hayvan sağlığını gözeterek sürdürdüğü bakım hizmetinden vatandaşlar memnun olurken, Sincan Belediyesine teşekkür ettiler.